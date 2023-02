Personagem de destaque no Cruzeiro na temporada passada, o técnico Paulo Pezzolano conquistou a China Azul ao comandar a Raposa em uma campanha histórica rumo ao título da Série B. Neste ano os resultados ainda não convenceram, porém, a mudança de chave pode vir diante do Atlético, quando o uruguaio buscará seu primeiro trinfo em clássicos.

Desde que chegou ao clube celeste, Pezzolano encarou duas vezes o Atlético e o América, mas acabou perdendo os quatro jogos. O jejum de vitórias em clássico é grande: desde dezembro de 2020 não supera o Coelho, e abril de 2021 o Galo.

Nesta segunda (13) a equipe estrelada terá a chance de interromper esse retrospecto ruim frente ao alvinegro. Curiosamente, assim como há dois anos, o Cruzeiro não é o favorito. Contudo, naquela ocasião conseguiu vencer o rival, que contava com Hulk, Nacho e Vargas, por 1 a 0, com gol de Airton. Felipe Conceição era o comandante da Raposa.

Apesar de não ainda não ter vencido nenhum rival da capital, Pezzolano possui números positivos no comando da Raposa. São 62 jogos à beira do gramado, sendo 36 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 63,97%. A equipe celeste balançou as redes 97 vezes nesse período e sofreu 52 gols.

Quem pode dar algumas dicas para o treinador tentar vencer o arquirrival é o zagueiro Eduardo Brock. O defensor é único jogador do atual elenco que esteva naquele plantel que superou o Atlético em 2021. Nos últimos dois jogos ele não esteve entre os 11 inicias, mas agora há uma grande chance de ser titular.

A bola rola para Cruzeiro e Atlético às 20h, na Arena Independência, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

