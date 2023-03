Os bombeiros foram acionados pelo 193, na noite dessa terça-feira (28) para combater um incêndio que se propagava em um galpão de criação de aves, localizado na altura do km 94, da MG-050.

No local, os militares encontraram o galpão totalmente em chamas. Foi constatado que no local haviam mais de trinta botijões de GLP tipo P13, os quais, segundo relato dos envolvidos, eram usados em fogareiros para aquecimento do ambiente do galpão para criação de aves.

Os botijões eram cercados por telas de arame e lonas, tendo o seu assoalho totalmente coberto por serragem de madeira.

Toda a disposição destes materiais pelo local contribuiu para que o incêndio se alastrasse com rapidez e tomasse todo o ambiente.

O fogo destruiu totalmente o galpão e os itens em seu interior, causando também o desabamento da estrutura de madeira que sustentava o local.

A equipe de bombeiros constatou que o fogo estava isolado no galpão sinistrado e não havia risco de propagação para os outros três galpões adjacentes.

Apesar de ser um galpão de criação de aves, o local ainda não havia recebido nenhum animal. Segundo relato dos envolvidos, as edificações não possuíam AVCB. A situação foi relatada para o setor de Prevenção Contra Incêndio e Pânico.

De acordo com o Cobom, foram utilizados 10 mil litros de água para combater o incêndio.

Fonte: Corpo de Bombeiros