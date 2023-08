O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou a população sobre a formação de um novo ciclone extratropical, na costa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai.

O Inmet prevê que, no Brasil, as rajadas de vento mais intensas devem alcançar os 80 km/h e ficarão concentradas na faixa litorânea do estado gaúcho. Mas, o fenômeno deverá permanecer por maior tempo na faixa litorânea entre a Argentina e o Uruguai, neste sábado (19) e no domingo (20).

Neste fim de semana, a frente fria associada a este ciclone extratropical provocará chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas, possibilidade de granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar os 80 km/h ainda em áreas isoladas de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no restante do Rio Grande do Sul.

Os moradores de São Paulo, além dos residentes do Sul e Sudeste de Minas Gerais e do sul e centro do Rio de Janeiro, serão impactados pela frente fria que deve provocar fortes pancadas de chuvas, acompanhadas de descargas elétricas, possibilidade de granizo e rajadas de vento também nestas regiões.