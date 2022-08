A jornada de trabalho para a função de recenseador é de, no mínimo, 25 horas semanais. A previsão de duração do contrato é de até três meses e pode ser prorrogado.

A jornada de trabalho de agente censitário municipal e supervisor é de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. A previsão de duração do contrato de ambas as funções é de até cinco meses e pode ser prorrogado.

As vagas para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor terão inscrição única. Ao candidato que obtiver melhor classificação no concurso será oferecida a vaga de agente censitário municipal. Aos demais candidatos classificados serão asseguradas as vagas de agente censitário supervisor, obedecida a ordem de classificação.