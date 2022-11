Para encerrar o mês de campanha “Novembro Azul”, o CRAS 4 promoveu uma palestra de conscientização sobre as causas, sintomas e tratamentos do câncer de próstata para os homens da comunidade, os quais puderam tirar dúvidas e entenderem melhor sobre o assunto.

A palestra foi em parceria com a Praça CEU e a Unidade Básica de Saúde do bairro Bela Vista e, na oportunidade, as agentes de saúde aferiram a pressão arterial e glicemia dos presentes.

De acordo com a Prefeitura, as parcerias entre os CRAS e as Unidades de Saúde são extremamente importantes para a concretização do trabalho intersetorial em prol da população.

Fonte: Decom