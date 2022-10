Os brasileiros voltam às urnas neste domingo (30) para o segundo turno e vão escolher o futuro presidente do Brasil. O primeiro turno foi realizado no dia 2 deste mês.

Em Formiga, 54.947 eleitores estão aptos a votarem nas 177 seções eleitorais.

De acordo com o Cartório Eleitoral, haverá quatro mesários para cada seção, totalizando 708 colaboradores. Além disso, há 40 coordenadores das seções.

Haverá também 20 urnas para contingência, caso haja a necessidade de substituição de algum equipamento.

É importante ressaltar que, o não cumprimento da lei pode acarretar no pagamento de multa. Caso não seja justificada a ausência do eleitor ou a quitação do débito com a Justiça Eleitoral, o mesmo não conseguirá prestar serviço público, tirar ou renovar passaporte, receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, entre outras.

Para que exerçam o direito ao voto, é necessário que levem apenas um documento de identificação oficial com foto, pois a apresentação do título eleitoral no dia do pleito não é obrigatória.

É importante ressaltar que quem não votou no primeiro turno poderá votar no segundo turno normalmente.

Votação no 1º turno em Formiga

No primeiro turno, ao fim da apuração, Jair Bolsonaro, do PL, teve 53,34% dos votos para a Presidência (21.644 votos), em Formiga, enquanto Lula foi a escolha de 36,36% dos eleitores (14.754 votos) do município.

A eleição na Cidade das Areias Brancas teve 21,44% de abstenção. 2,33% dos formiguenses preferiram votar em branco e 3,41% anularam o voto.