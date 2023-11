A festa de aniversário de Valdeir Ferreira, de 39 anos, virou tragédia no Rio de Janeiro. Ele e o amigo, Júlio César Venâncio, morreram após a explosão de um barril de chope durante a comemoração, na cidade de São João de Meriti (RJ).

Os dois amigos foram instalar o barril de chope por volta das 19h do último sábado (11). De repente, a explosão fez com que eles saíssem “voando” junto com o objeto – de acordo com o depoimento de uma das testemunhas.

O aniversariante, Valdeir Ferreira, morreu na hora. Júlio César foi encaminhado para o CTI em estado grave e morreu 48h depois do acidente, no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Investigação

As famílias das vítimas suspeitam da procedência do barril de chopp que causou a explosão. Os peritos informam que o objeto não possuía o selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

“A gente não se atentou a esse detalhe. Não sei se tinha algo de errado no barril, se alguém manuseou de maneira errada, mas a gente precisa saber o que aconteceu até para não acontecer com outras pessoas”, disse Michelle Venâncio, irmã de Júlio César, ao Uol.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso é investigado pela 64ª DP de São João de Meriti.,

Fonte: Itatiaia