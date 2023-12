Uma explosão em um consultório odontológico ocorreu na tarde desta quinta-feira (7), no Centro de Itaúna.

De acordo com informações repassadas ao Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu devido a uma explosão de botijão de gás, e deixou três vítimas com queimaduras. Elas foram encaminhadas por terceiros para uma unidade de saúde. No momento do socorro, não havia fogo no local, apenas fumaça.

Segundo os bombeiros, a persistência da fumaça indicava potenciais riscos de incêndio e, prontamente, efetuaram o fechamento do fornecimento de gás.

Os militares desligaram a energia elétrica e implementaram outras medidas preventivas para eliminar qualquer possibilidade de iniciar um incêndio.

Após controle total da cena, o Cobom retornou para o ponto de partida.

Fonte: Corpo de Bombeiros