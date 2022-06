Uma jovem de 22 anos foi detida depois de ser flagrada com uma porção de maconha e quatro explosivos de fabricação caseira no Bairro Lagoa dos Buritis, em Divinópolis, no sábado (11).

Segundo a Polícia Militar, após receber denúncia informando sobre tráfico de drogas no bairro, os militares foram até o local e viram a jovem em atitudes suspeitas. Ela é conhecida no meio policial devido ao envolvimento com tráfico de drogas.

Ao perceber que seria abordada, ela tentou jogar fora uma sacola contendo uma porção de maconha. Durante buscas na casa dela, foram encontrados 4 artefatos explosivos, de fabricação caseira, com base em PVC, semelhantes aos usados em explosão a caixas eletrônicos. De acordo com a PM, a jovem assumiu a propriedade deste material.

Ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada para a delegacia, juntamente com os materiais apreendidos.

Fonte: G1