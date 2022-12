Um fim de semana nublado e chuvoso: esta é a previsão do tempo para os próximos três dias em Divinópolis e região. Apesar do céu “fechado”, as temperaturas altas podem prevalecer no Centro-Oeste de Minas. Porém, não devem ultrapassam os 30ºC.

Segundo a climatologista Alcione Wagner, nesta sexta-feira (16) e no sábado (17), o céu deve ficar nublado na região. Entre domingo (18) e segunda-feira (19), a possibilidade de chuva aumenta e esta deve ser intensa e frequente por causa da chegada de uma frente fria na região Sudeste do país.

Ainda conforme Alcione, estas chuvas devem permanecer ao longo de toda a próxima semana. No entanto, para estes três dias, o volume esperado é de 26mm.

Divinópolis

Em Divinópolis, as temperaturas ficam entre 13ºC e 31ºC nesta semana. Há previsão de chuvas durante todos os dias, com destaque para o domingo (18).

Veja as temperaturas previstas para outras cidades da região