Com a participação de representantes de diversas instituições e empresas de Formiga e região, foi realizado na quarta-feira (21), o Fórum de Desenvolvimento Econômico e Inovação, no auditório da Acif/CDL. O evento é uma ação do Movimento Teia e foi organizado pelo IFMG campus Formiga, LICEU LabMaker, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Sebrae/MG e teve o apoio da Acif/CDL, Fapemig e do governo de Minas através do Programa Vuei.

Estiveram presentes, na abertura do Fórum, o prefeito Eugênio Vilela, que deu as boas-vindas ao público, agradecendo a presença de todos e destacou o quanto é importante receber, inclusive outros prefeitos da região, para debaterem este tema.

Durante a abertura falaram, ainda, o diretor-geral do IFMG campus Formiga, Washington Santos da Silva e o gerente da regional Centro-Oeste e Sudoeste do Sebrae/Minas, Leonardo Mol.

O Movimento Teia, composto por diversas instituições formiguenses foi apresentado pelo professor do IFMG campus Formiga, Miguel Rivera Peres Júnior. Contextualizando o movimento, Miguel forneceu um panorama de como ele surgiu e das ações que já foram realizadas desde a sua criação, sendo o Fórum mais uma do portfólio.

Com o objetivo de discutir as possibilidades que Formiga e região têm para promover o crescimento econômico baseado na estruturação de ecossistemas de inovação e empreendedorismo, foram ofertadas ao público presente duas palestras: uma ministrada por Piterson Santana, que abordou o desenvolvimento econômico na prática exemplificando o caso da cidade empreendedora de Florianópolis; e a outra da professora e pesquisadora Kadigia Faccin, falando do processo de criação de ecossistemas de empreendedorismo e inovação, exemplificando o case Aliança pela Inovação em Porto Alegre.

Para os organizadores, o Fórum foi um marco na história e mais um passo dado em prol do desenvolvimento do ecossistema formiguense de empreendedorismo e inovação, principalmente porque reuniram-se atores importantes como os prefeitos das cidades de Bambuí, Olívio Texeira, e Córrego Fundo, Danilo Campos, além do prefeito de Formiga, Eugênio Vilela; o diretor-geral do IFMG em Formiga, Washington Silva, o presidente da Fundação Universidade do Oeste de Minas (Fuom) mantenedora do Unifor/MG, André Hostalácio, e o diretor do Polo de Inovação do IFMG, Alexandre Pimenta.

Outras importantes entidades do munícipio como Acif e CDL, Comunidade F7, empresários e ocupantes do poder público municipal também participaram do Fórum.

Fonte: Decom