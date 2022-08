Um homem de 28 anos foi preso neste sábado (6) acusado de abusar sexualmente de uma bebê de 1 ano, em Montes Claros, Norte de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito era amigo da mãe da criança e estava visitando a residência com outro homem, também conhecido da família.

Em relato à Polícia Militar, a mãe contou que, em um determinado momento, o homem pediu um carregador de celular e, enquanto ela estava fora do cômodo com a outra visita, ele cometeu o crime. Ao voltar, ela se deparou com a cena e pegou uma faca para agredir o homem, que fugiu.

Poucas horas depois, já acionada pela família, a Polícia Militar encontrou o suspeito e o levou preso em flagrante para a Delegacia de Polícia Civil de Montes Claros. A bebê e a mãe foram levadas para o Hospital Universitário Clemente Farias e, em seguida, a menina passou por exames no Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil irá investigar o caso.

Fonte: Itatiaia