Na noite dessa sexta-feira (19), depois de uma articulação e troca de informações entre equipes da seção de Inteligência, Tático Móvel e do policiamento ostensivo geral, policiais militares do 63º Batalhão realizaram a apreensão de uma expressiva quantidade de drogas no bairro Jardim Guanabara, em Arcos.

A ocorrência teve início com uma denúncia anônima alegando que um homem de 30 anos, natural de Campo Belo, estaria traficando grande quantidade de drogas com frequência na região. O carro do suspeito foi seguido e no ato da abordagem, o mesmo dispensou uma sacola contendo porções de maconha e cocaína.

Foi dada voz de prisão ao suspeito. De acordo com a Polícia Militar, ele decidiu colaborar, indicando onde estariam escondidos mais entorpecentes, sendo um lote vago e na sua própria residência.

Foram encontrados e apreendidos pelos militares (de Arcos e Formiga): três barras e 13 tabletes de maconha, 118 pedras de crack (de tamanhos variados) e quatro porções da mesma substância; 20 pinos, 12 porções grandes e 12 papelotes de cocaína, além de uma vasilha grande contendo o mesmo produto entorpecente; 32 munições intactas calibre 32, R$ 970 em dinheiro, cinco aparelhos celulares, um automóvel I-Kia Cerato, além de outros materiais.

O suspeito foi conduzido à delegacia de plantão em Formiga, junto do material, ficando sob custódia da Polícia Civil.

Fonte: Polícia Militar