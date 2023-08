Um homem de 52 anos morreu após o carro que ele dirigia bater de frente com um ônibus na MG-050, em Passos (MG), no início da madrugada deste domingo (20).

Duas pessoas que estavam como passageiras no veículo ficaram feridas, sendo uma em estado grave. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o carro teria invadido a contramão e batido de frente com o ônibus.

Ainda conforme a PMRv, o motorista do ônibus disse que seguia sentido Passos a Belo Horizonte, quando um carro invadiu a contramão de direção e os veículos bateram de frente.

Segundo a polícia, o motorista do carro morreu no local. Já os passageiros, um homem de 29 anos e uma mulher de 23 ficaram feridos. O homem teve ferimentos leves e foi levado à UPA. Já a mulher teve ferimentos graves e, após ser levada à UPA, foi transferida para a Santa Casa de Passos com hemorragia interna.

As duas vítimas do carro disseram, segundo a polícia, que estavam comendo “batata no Glória e bebendo cervejas” e que não se recordam do acidente.