Um homem de 38 anos foi esfaqueado por um morador de rua e morreu na tarde desta terça-feira (29), em Poços de Caldas (MG). O crime aconteceu dentro do Centro de Referência Especializado no Atendimento à População em Situação de Rua, conhecido como Centro Pop, na Avenida João Pinheiro.

De acordo com a Secretaria de Promoção Social, o homem que estaria em situação de rua chegou até o local procurando pela vítima, identificada como Helton César da Silva, desferiu as facadas e fugiu em seguida. Durante a fuga, o autor teria deixado a faca em um canteiro próximo, que foi encontrada pela Polícia Militar.

A vítima foi atingida no tórax, ele foi levado para a Santa Casa da cidade, mas morreu algumas horas depois.

Ainda segundo a Secretaria de Promoção Social, a vítima havia se desentendido com uma outra pessoa na rua há algum tempo, e essa pessoa seria irmão do autor do crime. O homem foi encontrado em uma casa e preso, posteriormente conduzido até a delegacia.