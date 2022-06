Criminosos invadiram o pátio de apreensão de veículos do Detran em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (27).

Pelo menos dois carros foram levados, além de rodas, computador e equipamentos de segurança, incluindo o aparelho que registra o circuito interno do local.

O pátio fica na MG-155, no bairro Citrolândia, estrada que liga Betim a Mario Campos. Segundo o proprietário do pátio, o vigia foi rendido pelos suspeitos, amarrado e trancado no banheiro.

Durante a ação, o grupo ainda deixou uma mensagem na parede, “agradecendo” por uma moto roubada e se identificando como membros do PCC – primeiro comando da capital.

Essa informação, entretanto, só pode ser confirmada após investigação da Polícia Civil. Ainda não há informações sobre possível autoria do roubo.

Fonte: Itatiaia