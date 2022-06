O Banco Municipal de Alimentos de Formiga fará uma ação em prol da arrecadação de alimentos. O equipamento trocará shampoos e condicionadores, voltados para os cuidados com pets (cães e gatos), por alimentos.

Interessados em participar da ação devem doar cinco quilos de alimentos não perecíveis para receberem em troca cinco litros de produtos da linha Cafuné.

Vale destacar que o Banco de Alimentos solicita, preferencialmente, os seguintes mantimentos: arroz, açúcar, feijão, óleo, leite e café.

As trocas serão realizadas a partir desta terça-feira (28), das 8h às 16h, na rua Nossa Senhora da Abadia, nº 574, aos fundos do Posto de Saúde do bairro Água Vermelha.

É importante ressaltar que a ação ocorrerá enquanto houver estoque dos produtos de higiene.

A ação é realizada através de uma parceria com o Mesa Brasil Sesc, que fez a doação dos shampoos e condicionadores.

Fonte: Banco de Alimentos