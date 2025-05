O Cruzeiro pode iniciar a partida contra o Sport, no domingo (11), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 8ª rodada do Brasileirão, com cinco titulares ‘pendurados’ com dois cartões amarelos. Assim, caso algum deles seja novamente advertido pela arbitragem, terão que cumprir suspensão no clássico com o Atlético na próxima rodada da competição.

Na lista de pendurados da Raposa estão o goleiro Cássio, o zagueiro Villalba, o volante Christian, o meia Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge. Todos têm sido titulares no time-base do técnico Leonardo Jardim.

Na última partida, o único deles a atuar foi Cássio, já que para o duelo com o Mushuc Runa, em Riobamba, no Equador, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o treinador português optou pela escalação de uma equipe ‘alternativa’.

Villalba e Christian nem sequer integraram a delegação. O zagueiro foi ‘preservado’ em função de desgaste muscular. Já o volante, de acordo com o clube, teve que passar por um procedimento ortodôntico.

Matheus Pereira e Kaio Jorge integraram o banco de reservas diante da equipe equatoriana, mas sequer foram acionados por Jardim no empate em 1 a 1, que decretou de vez o término das chances de classificação da Raposa à próxima fase da competição internacional.

