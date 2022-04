Quem for ao jogo entre Atlético-MG e Coritiba, neste sábado (23), na Arena Independência, em Belo Horizonte, vai poder contar com um esquema especial de trânsito. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e começa às 21h.

Segundo a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), a linha especial 9033 (Arena Independência/Centro) opera a partir das 19h. O intervalo das viagens será de 20 minutos e de acordo com a demanda de passageiros.

Os ônibus vão sair da Rua dos Tamoios, nº 873, entre Rua Rio Grande do Sul e Avenida Olegário Maciel. O preço da passagem é R$ 4,50. A primeira viagem de volta vai acontecer 10 minutos antes do fim do jogo

Pontos de Embarque da linha 9033:

Rua dos Tamoios, nº873 (entre rua Rio Grande do Sul e avenida Olegário Maciel);

Rua Santa Catarina, nº201 (entre avenida Augusto de Lima e avenida Amazonas);

Avenida Amazonas, nº709 (entre rua dos Tupis e rua São Paulo);

Rua dos Tamoios, nº33 (entre avenida Afonso Pena e rua da Bahia);

Avenida Assis Chateaubriand, nº499 (próximo ao Teatro Alterosa);

Rua Pitangui, nº2.756 (entre rua Santa Marta e rua Barão de Cocais).

A BHTrans pede que os torcedores priorizem o transporte público. Pontos de táxi também foram criados no entorno do estádio.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTRANS, Polícia Militar e Guarda Municipal) vão operar o tráfego na região e nos principais corredores de acesso ao estádio.

