Um jovem, de 18 anos, foi preso suspeito de embebedar e estuprar uma adolescente de 12 anos em Ipatinga, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. A vítima disse que o suspeito era seu namorado e que ele teria aproveitado do seu estado de embriaguez para cometer o crime. O jovem violou o artigo 217-A, criado pela Lei 12.015/2009, que classifica como estupro de vulnerável qualquer relação com menores de 14 anos. A reclusão é de até 15 anos.

De acordo com a Polícia Militar, a garota estava em companhia desse jovem em uma praça durante a noite do último domingo (5). No local, ele chegou a servir vodka à ela e a levou para a casa dele, em outro bairro da cidade. O suspeito se aproveitou do estado de embriaguez e teve relações sexuais com ela sem o seu consentimento. O crime foi denunciado pelos pais da vítima, que tiveram conhecimento do caso na segunda-feira (6), dia seguinte ao crime.

Após a denúncia feita pelos responsáveis, os militares foram até a casa dele. Ao perceber a presença das viaturas, ele tentou fugir, mas foi detido por um dos policiais. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, onde prestou depoimento. A adolescente foi levada pelos policiais, acompanhada dos responsáveis, para o hospital da cidade.

Fonte: O Tempo