As duas faixas da rodovia MG-050, na altura do bairro Vianópolis, em Betim, na Grande BH, foram interditadas após um carro pegar fogo nesta quarta-feira (28). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

As chamas ficaram concentradas no motor do veículo e teriam começado após uma pane mecânica. O carro ficou completamente destruído pelas chamas.

A Polícia Militar se encontra no local e controla o trânsito.

Fonte: Hoje em Dia