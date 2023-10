Na tarde dessa terça-feira (17), durante uma abordagem no bairro Alvorada, em Arcos, um jovem, de 23 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, ele possui várias passagens pelo envolvimento com o crime e guardava a arma – um revólver calibre 32, com numeração raspada, municiado com três munições – dentro do porta-luvas do carro.

Posteriormente, os militares localizaram dois tabletes e uma bucha de maconha, material que também foi apreendido e encaminhado para a delegacia, juntamente com o suspeito.

Dois menores que estavam com o jovem no carro, no momento da abordagem policial, foram devidamente qualificados no boletim de ocorrência e liberados para os responsáveis.

Fonte: Polícia Militar