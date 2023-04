Por meio da Secretaria Obras e Trânsito, a Administração Municipal iniciou, no dia 8 deste mês, a análise e o diagnóstico do “Parque Semafórico” do município.

De acordo com a Prefeitura, o trabalho está sendo realizado por empresa especializada contratada.

O objetivo da análise é elencar informações para auxiliar a operação, reativar sistemas e prever possíveis falhas que possam ocorrer nos equipamentos.

Fonte: Decom