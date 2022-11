Na noite dessa terça-feira (29), foi realizada a solenidade de Compromisso à Bandeira e Formatura da Turma de Instrução do Ano 2022 “Turma Capitão Walmor Borba” do Tiro de Guerra.

O evento foi realizado no Ginásio Vicentão e contou com a presença de várias autoridades, inclusive o prefeito Eugênio Vilela, que também é diretor do TG 04-030.

A cerimônia foi conduzida pelos instrutores Welson Bezerra Mendes (1º sargento Chefe da Instrução) e Breno de Sousa Batista (1º sargento instrutor).

Fonte: Decom