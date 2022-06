Na madrugada de sábado (4), uma pessoa ainda não identificada, arrombou o portão lateral do Cemitério Municipal de Passos, localizado na AV. JK e violou uma sepultura

De acordo com informações, um caixão com o corpo de uma jovem foi retirado para fora do túmulo, aberto e seu corpo ainda em decomposição foi envolvido em um pano branco. O corpo foi deixado no cemitério.

A Polícia Militar e Civil compareceram no local para apurar o ocorrido e seguirá com as investigações.

Violação de sepultura Art. 210 – Violar ou profanar sepultura ou urna funerária: Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Fonte: Passos Online