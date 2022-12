Fora da última partida, após lesão no tornozelo, Neymar estará de volta aos gramados para o jogo das oitavas de final contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5). A informação foi dada neste domingo (4) pelo técnico da seleção Tite.

O treinador, porém, não informou se o jogador já voltará como titular.

Tite conversou com a imprensa na manhã deste domingo, durante o protocolo oficial da Fifa para a partida contra a Coreia do Sul. O regulamento da competição prevê que os técnicos das seleções conversem com a imprensa um dia antes da partida.

Já na primeira pergunta, o treinador foi questionado se o camisa 10 da seleção já estaria disponível para ser utilizado na partida que ocorrerá amanhã, às 16h. Como resposta, apenas disse “sim”, mas reforçando que ainda aguarda o treinamento de hoje à tarde.

Neste sábado (3), em suas redes sociais, Neymar postou “Eu me sinto bem”, seguido de imagens dele em treino pela seleção. A própria Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou a postar vídeos dele treinando e chutando com os dois pés, o que dava sinal de que ele havia se recuperado da lesão.

Neymar teve uma lesão no tornozelo direito durante a estreia na Copa do Mundo, contra a Sérvia. Por conta da lesão, ele acabou perdendo os dois jogos restantes da fase de grupo da Copa do Mundo.

Ainda há lesionados na equipe

Além de Neymar, outros jogadores também tiveram lesões constatadas. Os casos menos preocupantes são os dos laterais Danilo e Alex Sandro. A expectativa é que eles se recuperem e ainda joguem conforme o Brasil for avançando na competição.

Já Alex Telles e Gabriel Jesus, ambos com lesão no joelho, foram cortados por não terem a possibilidade de se recuperarem antes do término do Mundial.

