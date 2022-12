Presente em Formiga há mais de 50 anos, a Emater-MG tem sido uma parceira importante para a efetivação de políticas públicas em prol dos produtores rurais. São diversos projetos desenvolvidos em conjunto com o Setor de Políticas Rurais do Município e vários atendimentos aos produtores, assim como o caso do produtor, Rivaldo Antônio Ávila, da Fazenda Brejinho, localizada na comunidade Fazenda Velha, o qual fabrica e fornece rapaduras para a merenda escolar e para o “Programa Alimenta Brasil”, além de fornecer para o comércio local.

Através de uma demanda de Rivaldo Antônio, o extensionista agropecuário, Mozair José Pinto, do escritório local da Emater-MG, conseguiu a doação de três toneladas de mudas de cana-de-açúcar, com o apoio do extensionista Ainton César Costa, do escritório da Emater-MG de São João Batista do Glória.

As mudas foram doadas pela Usina Industrial de Passos, através do gerente do Departamento Agrícola da Usina, Sérgio Osório Ribeiro da Silva e o transporte foi feito pelo setor de Políticas Rurais de Formiga.

O objetivo do trabalho é introduzir novas variedades de cana que possuem ciclos precoce, intermediário e tardio, atendendo assim a necessidade do produtor que precisa produzir rapadura o ano todo. As mudas recebidas foram plantadas em uma área para multiplicação das variedades para que o produtor tenha mudas suficientes para substituir as culturas já existentes e também doar mudas para outros produtores da agricultura familiar que tenham interesse.

De acordo com o diretor de Políticas Rurais, Alex Faria, a parceria da Emater-MG tem sido de extrema importância para o fomento de projetos e ações voltadas para o apoio e valorização dos produtores rurais de nossa cidade.

Fonte: Decom