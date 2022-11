A Secretaria Municipal de Saúde informa à população formiguense que está liberada a aplicação da quinta dose (terceiro reforço) da vacina contra a Covid-19 para os imunocomprometidos.

A partir desta quinta-feira (10), as pessoas do grupo prioritário que tiverem recebido a quarta dose há mais de 120 dias podem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima.

No momento, a Secretaria Municipal de Saúde está com baixo estoque de vacinas. No entanto, na próxima quarta-feira (16), o município receberá novo lote de imunizantes.

Escala Fixa

A partir do dia 16 de novembro, as Unidades Básicas de Saúde aplicarão a vacina contra a Covid-19 (adulto e pediátrica) em dias específicos. Confira a escala abaixo: