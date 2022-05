Neste sábado (7), o Corpo de Bombeiros Militar de Piumhi, e o Samu realizaram um atendimento às vítimas de um acidente entre dois veículos. A colisão ocorreu entre um Gol, com placa de Piumhi e um Voyage, também com placa de Piumhi. O acidente ocorreu no Km 03 da LMG-824, próximo ao trevo de acesso à Doresópolis.

No veículo Gol haviam duas vítimas, sendo um jovem de 24 anos, o condutor e uma mulher de 38 anos como passageira. A passageira encontrava-se em estado gravíssimo e com possíveis fraturas e um TCE grave, já o condutor estava consciente, orientado e possuía um corte em um dos braços. O condutor do veículo Voyage, um rapaz de 18 anos, estava consciente, porém confuso e com uma possível fratura nas costelas. As vítimas foram conduzidas pelas equipes do SAMU (USA e USB) à Santa Casa de Piumhi.

Segundo o condutor do Gol, ele seguia sentido Doresópolis, quando o motorista do veículo Voyage perdeu o controle e veio em sua direção e não conseguiu desviar, vindo a colidir com a lateral do carro. Já o condutor do veículo Voyage não se lembrava do que havia acontecido.

Os Bombeiros, primeiramente realizaram a segurança da cena do acidente, posteriormente ajudaram as equipes do Samu no socorro às vítimas e depois realizaram o desligamento dos cabos das baterias dos veículos com intuito de manter a segurança e evitar uma possível explosão.

Uma viatura da Policia Militar esteve no local realizando os trabalhos de praxe.

Fonte: Onda Oeste FM