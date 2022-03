Seis pessoas, entre elas duas crianças, morreram após o carro em que estavam ter sido atingido por uma carreta na altura do KM 476 da BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas. Após a batida, o automóvel bateu em uma segunda carreta. O acidente foi na tarde desse sábado (26).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a primeira carreta com placa de Taiobeiras, carregada com placas de gesso, seguia no sentido Montes Claros quando bateu de frente com o veículo menor, com placa de Bertioga (São Paulo).