Em 12 partidas disputadas como mandante no Campeonato Brasileiro, o Atlético fez 18 pontos, o que resulta em um aproveitamento de 50%. Essa marca dá ao Galo apenas a 14ª colocação na classificação do campeonato levando em conta apenas o desempenho das 20 equipes jogando em casa.

Ao todo, o time alvinegro venceu cinco jogos, empatou três e perdeu quatro atuando diante do torcedor. O último triunfo no Mineirão pelo torneio nacional foi no dia 25 de julho, contra o Fortaleza.

O aproveitamento como mandante do Atlético, um dos postulantes ao título no início da temporada, só é superior ao de Juventude, Ceará, Fortaleza, Atlético-GO, Cuiabá e Botafogo, equipes que estão lutando na parte de baixo da tabela de classificação.

Na última temporada, marcada pelas conquistas nacionais, o desempenho em Belo Horizonte foi um grande trunfo do Galo para alcançar os títulos. No Campeonato Brasileiro, foram 17 vitórias, um empate e uma derrota, que aconteceu na estreia da competição.

Quando o torcedor voltou aos estádios, após a liberação das autoridades sanitárias, o Atlético teve 100% de aproveitamento, com 10 vitórias em 10 jogos.

Fonte: Itatiaia