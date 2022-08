A sorte predominou na cidade de Arcos durante o sorteio do Centro Oeste Cap deste domingo (21). Quatro sortudos foram contemplados.

O primeiro sorteio saiu para um apostador do bairro Floresta 2. Ele vai levar R$ 5 mil.

No sorteio de um veículo Pulse, no valor de R$ 110 mil, um sortudo de Arcos vai dividir o prêmio com outro da cidade de Abaeté. Cada um levará R$ 55 mil.

No sorteio Giro da Sorte, duas apostas de Arcos vão levar R$ 1 mil. Outros contemplados com este valor são de: Santo Antônio do Monte, Luz, Pará de Minas, Cláudio, Divinópolis, Itaúna e Sete Lagoas.

Já um apostador de Pompéu ganhou R$ 10 mil em outro sorteio.

O sorteio acontece semanalmente, aos domingos, ao vivo pela TV Alterosa – SBT e rádios da região.

O título de capitalização, assim como a loteria, se tornou uma das principais chances para o brasileiro tentar a sorte e obter um dinheiro extra.

Fonte: Centro Oeste Cap