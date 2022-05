Um total de 3,2 milhões de trabalhadores nascidos em fevereiro poderá sacar, a partir deste sábado (30), R$ 2,2 bilhões do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) extraordinário. Cada profissional pode retirar até R$ 1.000, conforme o valor que estiver disponível na conta.

A movimentação do dinheiro é feita pelo aplicativo Caixa Tem, sem que seja necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, responsável pelo fundo e pelo repasse dos valores. Por este motivo, diferentemente de pagamentos anteriores, como o do auxílio emergencial, não haverá abertura especial de agências neste sábado.

Todos os trabalhadores com conta no FGTS poderão sacar até R$ 1.000. O saque extraordinário do FGTS foi liberado pela medida provisória 1.105, de 17 de março deste ano. Segundo a regra, todos os trabalhadores com conta no Fundo de Garantia com saldo terão direito ao valor.

O dinheiro, no entanto, só estará disponível na poupança social digital aberta pela Caixa em data definida por meio de calendário, que leva em conta o mês de nascimento do trabalhador.

De 20 de abril a 15 de junho, serão pagos cerca de R$ 30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Os valores ficarão disponíveis até o dia 15 de dezembro. Quem não quiser receber pode realizar o desfazimento do crédito até 10 de novembro. Quem não sacar até 15 de dezembro tem o valor devolvido ao Fundo de Garantia, sem prejuízo, com correção.

Confira o calendário de saque do FGTS 2022

Mês de nascimento Data de depósito Quantos poderão sacar (em milhões) Total liberado (em bi, em R$) Janeiro 20 de abril (quarta) 3,9 2,7 Fevereiro 30 de abril (sábado) 3,2 2,2 Março 4 de maio (quarta) 3,5 2,5 Abril 11 de maio (quarta) 3,7 2,6 Maio 14 de maio (sábado) 3,8 2,7 Junho 18 de maio (quarta) 3,6 2,6 Julho 21 de maio (sábado) 3,5 2,5 Agosto 25 de maio (quarta) 3,4 2,4 Setembro 28 de maio (sábado) 3,4 2,6 Outubro 1º de junho (quarta) 3,5 2,5 Novembro 8 de junho (quarta) 3,2 2,4 Dezembro 15 de junho (quarta) 3,3 2,3

Como será o saque

O dinheiro é liberado no Caixa Tem e, imediatamente após ele ser pago, é possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual em lojas, sites e aplicativos. O saque é feito nos caixas eletrônicos da Caixa, nas lotéricas ou correspondentes bancários ao gerar um código.

Também é possível transferir o valor para outros bancos. Há ainda a possibilidade de realizar transações por meio do Pix. As operações, no entanto, podem ser limitadas. As transferências para outra conta, mesmo que em nome do trabalhador, são de até R$ 600 por operação.

No caso do Pix, é possível fazer o Pix de pagamento e o Pix para retirada do dinheiro, o que obrigará o cidadão a ir até um caixa eletrônico da Caixa, uma casa lotérica ou um correspondente Caixa Aqui.

