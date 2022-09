O rei não costuma comparecer. Na reunião, a morte da rainha Elizabeth II será anunciada pelo lorde presidente do Conselho Privado (atualmente Penny Mordaunt), e uma proclamação será lida em voz alta.

Não há “juramento” no início do reinado de um monarca britânico, como ocorre com outros chefes de estado, como o presidente do Brasil. Mas há uma declaração feita pelo novo monarca e, de acordo com uma tradição que data do início do século XVIII, ele fará um juramento para preservar a Igreja da Escócia.