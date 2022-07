A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, realizou nesta quarta-feira (20), às 15h, o sorteio para a definição da ordem de apresentação das poesias participantes do Concurso de Poesias, que acontecerá no próximo sábado (23), a partir das 19h, na Emart.

Os trabalhos serão apresentados na seguinte ordem:

1 – Cidade de folha

2 – Sem exílio

3 – A língua do sangue dos inocentes

4 – Cidade natal

5 – Um lugar chamado Formiga

6 – Formigar

7 – Mar de Minas

8 – Bem rimado

9 – Fatídico dois de abril

10 – Formiga, terra da felicidade

11 – Formiga, cidade amada

12 – Formiga, flor de candura

13 – Lembranças da infância

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo Canal da Secretaria Municipal de Cultura de Formiga, no YouTube, e pode ser acessado por meio do link: https://www.youtube.com/watch?v=yso4x_N_dec

O Concurso, que marca a abertura do Circuito dos Escritores Formiguenses, é focado na apresentação de produções literárias, no gênero poesia, e será realizado em uma única etapa.

As poesias serão analisadas por uma banca de jurados composta por 4 membros convidados pela Administração Municipal, dentre pessoas com notório saber linguístico e literário.

Circuito dos Escritores Formiguenses

O Circuito dos Escritores Formiguenses será realizado em comemoração à “Semana do Livro e dos Escritores Formiguenses”, instituída pela Lei nº 4.359, de 27 de julho de 2010, de autoria do então vereador, Eugênio Vilela, atual prefeito de Formiga.

Neste ano, o Circuito será realizado em três dias, de 23 a 25 de julho. Os eventos terão início no sábado (23), com o Concurso de Poesias, que acontecerá a partir das 19h.

No domingo (24), será a vez das homenagens aos escritores, além de uma apresentação musical do Coral Municipal.

Finalizando o Circuito, no dia 25, segunda-feira, quando se comemora, no Brasil, o “Dia do Escritor”, acontecerão lançamentos de livros.

Fonte: Decom