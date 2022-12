O engenheiro Bruno da Costa Val Fonseca, que esfaqueou a ex-esposa, há seis meses, no bairro Gutierrez, região Oeste de Belo Horizonte, vai passar por um exame de insanidade mental em dezembro.

Nessa terça-feira (29), durante audiência de instrução no Fórum Lafayette, a defesa do réu, de 33 anos, fez o pedido de análise. O objetivo dos advogados é provar que Bruno é incapaz de responder por seus atos.

Nessa primeira audiência, dez testemunhas foram ouvidas pela juíza do caso, sete de acusação e três de defesa.

Após a realização do exame de insanidade mental, que está previsto para o início do mês que vem, uma nova audiência será realizada em 26 de janeiro. Mais uma testemunha de defesa e o acusado serão ouvidos.

O caso

Na manhã do dia 23 de maio, no meio da rua, Bruno Fonseca atacou a advogada Verônica Cristina Suriane na frente dos dois filhos dela, de 7 e 10 anos. A vítima, atacada com golpes de faca, sofreu 17 ferimentos pelo corpo.

Verônica só não morreu porque foi salva pela babá das crianças, Patrícia Dias Fonseca, de 46 anos, que interveio na ação. O engenheiro foi preso dois dias depois do crime e indiciado por tentativa de feminicídio.

Em entrevista ao Hoje em Dia, na época, a advogada revelou que o ex não disse uma palavra durante o ataque. “Não falou uma palavra. Agora quero cuidar dos meus filhos e seguir com minha vida“, afirmou.

Verônica disse esperar justiça. “Eu desejo que Bruno cumpra a pena preso. Depois de quase ter tirado minha vida, ele não pode ficar solto”, desabafou.

