A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e do Banco Municipal de Alimentos, fez a entrega, ontem (11) dos gêneros alimentícios que serão utilizados para alimentação dos componentes dos ternos que participarão da Festa do Congado promovida pela Irmandade do Congado Nossa Senhora do Rosário. Valdevino Victor de Oliveira, tesoureiro da Irmandade, foi quem recebeu os alimentos.

As festividades religiosas e folclóricas já são uma tradição em Formiga e, especialmente, nessa região da cidade. A Festa do Congado do Rosário será realizada nos dias 19, 20 e 21 de agosto, e a alimentação será servida aos congadeiros em vários pontos definidos pela organização da festa.

De acordo com Alex Arouca, secretário de Cultura, a atual gestão compreende as dificuldades de se organizar um evento com a participação de tantos ternos como é o Congado do Rosário e, sendo assim, o prefeito Eugênio não abre mão do apoio do Município. O Secretário parabenizou a todos que colaboram com a manutenção dessa tradição tão importante para o Patrimônio e a Cultura formiguense.

Além da alimentação, o apoio da Administração Municipal ao Congado se dá, também, com logística, disponibilização do espaço público, de palco, tendas, banheiros químicos, equipamentos de sonorização e iluminação, além de um show da Banda Congadar que acontecerá na sexta-feira, 19, logo após a Missa Conga, marcada para as 19H30.

CONGADAR

Criada em 2013, a banda CONGADAR lançou seu primeiro EP em 2015 e, desde então, passou por diversas festas de congado, festivais e outros eventos, não só em Minas Gerais, mas também em São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Em 2015 a banda dividiu o palco com Maurício Tizumba em show na Autêntica e em 2018 foi escolhida para abrir o show do Cordel do Fogo Encantado no Music Hall em Belo Horizonte, além de dividir o palco com Chico César e Titane no Circuito Cultural da Pampulha. Em 2019 encerrou o Festival MARTE, evento que ocupou o centro histórico de Ouro Preto (MG) e voltou a se apresentar no Encontro Cultural de Milho Verde/MG (2017 e 1919). No final de 2019 se apresentou m duas oportunidades em São Paulo, dentro da programação oficial da feira SIM SP, na Noite Palco Ultra no Jazz B e no Palco Amplifica, realizado pelo Sebrae MG.

A banda nasceu da soma de dois grupos, o Ganga Bruta+Congadar. Com o tempo, a busca por uma identidade única reuniu as forças das culturas em torno de apenas um nome: CONGADAR. Do Congado vieram as vozes principais, com Carlos Saúva, Filipe Eltão e Wesley Pelé. O trio traz a sonoridade de raiz africana com as tradicionais caixas de congo. Por outro lado, vieram do rock e do blues os guitarristas Igor Félix e Giuliano Fernandes, o baixista Marcão Avellar e o baterista Sérgio DT. O repertório da CONGADAR é calcado em uma mistura musical bastante interessante. Das histórias de liberdade cantadas nas minas de ouro pelo escravo Chico Rei nasceram as festas do Reizado em Vila Rica, hoje Ouro Preto, MG. Ao norte do continente americano, os lamentos dos negros nos campos de algodão às margens do Mississipi fizeram surgir o blues. Dois mundos que parecem distantes têm na identidade a mesma maternidade, a mãe África. De um lado, o toque cruzado das caixas, os lamentos e marchas do congado entoados em três vozes. Do outro, a força da guitarra, baixo e bateria.

Em 2021, o grupo produziu seu segundo disco, com um repertório totalmente voltado para releituras de marchas de Congado Mineiro. A raiz da cultura afromineira vem ainda mais forte neste trabalho, com canções indicadas pelos próprios Mestres da Cultura Popular. No início de fevereiro de 2022, a banda lançou o primeiro single, Grande Anganga Muquixe já disponível nas principais plataformas de streaming. Na sequencia o grupo vai lançar em março o primeiro clipe do disco e ainda guarda novidades para abril.

Fonte: Decom