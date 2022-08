A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões. Alguns pacientes não exibem nenhum indício da doença, outros apresentam sintomas aparentemente simples que são ignorados como a tosse persistente há mais de três semanas. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde alerta a população que esteja com este sintoma a procurar uma unidade de saúde.

Em Formiga, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), em 2017 foram registrados 10 casos de tuberculose; em 2018 foram 14 casos, em 2019 foram 11 casos, em 2020 foram 10 casos, em 2021 foram 16 casos e, em 2022, até o momento, 11 casos. (dados atualizados em 22 de agosto 2022).

Além da tosse, outros sintomas da doença são: cansaço excessivo; febre baixa (geralmente, à tarde); sudorese noturna; falta de apetite; palidez; emagrecimento acentuado; rouquidão; fraqueza; e prostração.

Os casos graves apresentam dificuldade na respiração; eliminação de grande quantidade de sangue, colapso do pulmão e acúmulo de pus na pleura (membrana que reveste o pulmão) – se houver comprometimento dessa membrana, pode ocorrer dor torácica.

A transmissão é direta, de pessoa a pessoa, portanto, a aglomeração de pessoas é o principal fator de transmissão. O doente expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotas de saliva que contêm o agente infeccioso e podem ser aspiradas por outro indivíduo contaminando-o. Má alimentação, falta de higiene, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas ilíticas ou qualquer outro fator que gere baixa resistência orgânica, também favorece o estabelecimento da doença.

O tratamento é à base de antibióticos e tem duração de seis meses. É 100% eficaz, mas não pode haver abandono nem irregularidade. Muitas vezes o paciente não recebe o devido esclarecimento e acaba desistindo antes do tempo, por sentir melhora acentuada já nas primeiras semanas de terapia.

A principal maneira de prevenir a tuberculose é com a vacina BCG (Bacillus Calmette-Guérin), disponível gratuitamente no SUS. Essa vacina deve ser dada às crianças ao nascer, ou, no máximo, até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade e protege contra as formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e a meníngea.

