Um idoso de 94 anos ficou ferido na tarde deste sábado (23) após sofrer um acidente de trânsito na BR-354, entre Arcos e Iguatama. O acidente aconteceu por volta das 14h15, na altura do km 459.

De acordo com a ocorrência, um veículo Honda/CR-V LX, emplacado em São Paulo/SP, seguia no sentido Arcos para Iguatama, quando seu condutor de 64 anos, natural de Irapuru/SP, mas residente em São Paulo/SP, ao tentar desviar de um grande buraco na pista, perdeu o controle direcional do veículo, atingiu a contramão, saiu da rodovia e parou sobre a vegetação às margens da rodovia.

Devido ao impacto, o pai do condutor de 94 anos, também residente em São Paulo, sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o hospital São José de Arcos.

Fonte: Tapiraímgtv