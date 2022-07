A Operação “Fênix VIII” – de combate ao tráfico de drogas – prendeu cinco pessoas durante cumprimento de mandado de prisão em Nova Serrana, nessa quinta-feira (28).

Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, segundo a Polícia Militar. A ação também contou com a Polícia Civil (PC).

De acordo com a PM, 94 pessoas foram abordadas; 49 veículos fiscalizados; 11 comércios visitados.

Foram apreendidos 420 papelotes de cocaína, 21 porções grandes de cocaína, 35 buchas de maconha; duas armas de fogo; 33 munições de diversos calibres; quatro celulares e uma moto produto de crime recuperado.

Participaram dos trabalhos os militares do 60ª Batalhão, do efetivo operacional da Unidade, Policiais Militares do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER), equipe da ROCCA com emprego de cão de faro pertencente à 7ª companhia, além das equipes da Polícia Civil de Nova Serrana.

Fonte: G1