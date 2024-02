Um megaengavetamento, envolvendo mais de 100 carros, ocorreu na China, na região de Suzhou, na sexta-feira (23). O acidente foi provocado por condições climáticas adversas. O país enfrenta uma intensa onda de frio, que dificulta a visão dos motoristas e torna as rodovias mais perigosas.

Imagens e vídeos do local já circulam pela internet e mostram dezenas de carros empilhados de forma desordenada na rodovia. É possível observar também que muitos veículos estão danificados, com vidros quebrados e tombados.

Até o momento, não houve mortes registradas em decorrência do megaengavetamento. Contudo, três pessoas foram hospitalizadas com ferimentos, e outras seis sofreram lesões leves, conforme informado pela polícia de trânsito do Parque Industrial de Suzhou em sua publicação no WeChat.

A China tem enfrentado severas ondas de frio e chuvas congelantes nas últimas semanas, afetando diretamente o trânsito de diversas cidades do país. A visibilidade reduzida e as pistas escorregadias aumentam o risco de acidentes.

Em resposta a essa situação, o governo chinês tem implementado programas de emergência que incluem planos para o fluxo de transporte, suprimentos e eletricidade em várias cidades.

Fonte: O Tempo