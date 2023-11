O Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou nesta quinta-feira (9), que vai dissolver o Parlamento do país, a Assembleia da República.

A decisão faz com que o Portugal tenha novas eleições legislativas, que acontecerão em 10 de março de 2024.

A exoneração do ex-primeiro-ministro Antônio Costa vai ser formalizada em dezembro, depois da aprovação do Orçamento do Estado em 29 de novembro.

A decisão de Rebelo de Sousa acontece após a aceitação do pedido de demissão de Costa na última terça-feira (7), após a Operação Influencer, que levou à detenção de cinco pessoas, entre eles o chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro, Vítor Escária, que abriu uma crise política no país.

Fonte: CNN Brasil