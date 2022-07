A poucos dias da realização do Festival Regional do Queijo, mais um produtor de queijo de Formiga se destaca no cenário nacional. Nesta quarta-feira (13) o queijo provolone defumado, produzido pelo Laticínio Canastra O Melhor de Minas, dos produtores Edmilson e Fernanda Rolindo, conquistou o 3° lugar na categoria “queijos artesanais com tratamento térmico” no Prêmio CNA Brasil Artesanal, concurso que valoriza produtos artesanais e tradicionais

Esta edição do prêmio é uma parceria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Além de um prêmio de R$ 2.000,00, os produtores receberão também os cursos do Sebrae Empretec e Storytelling, um certificado e poderão usar o selo do Prêmio CNA em seus produtos.

A supervisora do Serviço de Inspeção Municipal de Formiga (SIM), Ana Flávia Oliveira, parabenizou os produtores pela conquista e mencionou que a premiação comprova novamente a qualidade dos queijos produzidos em nosso município e tem se destacado em diversos concursos a nível nacional e internacional, além disso é uma oportunidade de fortalecer o Projeto de Fortalecimento e Valorização do Queijo produzido em Formiga, desenvolvido desde o início de 2021 pela administração municipal, através do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) em parceria com a Emater-MG e Unifor-MG.

O projeto em questão busca orientar e capacitar os produtores de queijo no município, mostrando a importância do registro e legalização da produção dentro das normas sanitárias e com isso, agregar valor aos seus produtos.

Fonte: Decom