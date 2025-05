Uma operação da Polícia Militar (PM) terminou com a prisão de um homem de 29 anos que é apontado como “armeiro” de uma gangue atuante no aglomerado da Serra, a maior favela de Belo Horizonte, localizada na região Centro-Sul da cidade. Com o suspeito foram apreendidos dois fuzis de chumbinho, uma pistola e diversas munições.

De acordo com o sargento Rafael Oliveira, da 27ª CIA, os militares do Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) chegaram até o criminoso após levantamento de informações obtidas de que ele atuava como armeiro da “Gangue do Cokeiro”, ou Ck.

“Ao localizamos a arma, o suspeito afirmou que ela era registrada, porém só apresentou o documento de trânsito (que permite levar a arma até um clube de tiro, por exemplo). Depois, em diligencias, outros materiais foram localizados, como munições diversas e um rádio comunicador, que é usado pelo tráfico dentro do aglomerado“, disse.

Segundo o policial, o rádio estava sintonizado em uma frequência compartilhada por membros de organizações criminosas. “Quando chegamos, ouvimos pelo rádio eles avisando sobre a nossa presença. Isso nos leva a crer que ele é membro de uma organização“, completou.

O homem, que se apresentou como manobrista, seria o responsável pelo “treinamento, armazenamento, manutenção das armas e distribuição das munições de diversos calibres” para os membros do “alto escalão” da organização criminosa. Ele não tinha passagens pela polícia até então.

No imóvel do suspeito, os policiais encontraram uma pistola Glock calibre 9 mm; dois kits caracol (carregador que permite o disparos de 50 de balas de uma só vez); um kit de mira a laser e lanterna; cinco carregadores de calibre 9 mm, dois fuzis de chumbinho 4.5; e 573 munições de diversos calibres.

“Os fuzis têm um poder lesivo mais baixo, mas por ser muito semelhante, não é fácil identificar se é verdade ou não”, disse.

O rádio comunicador e outros acessórios e equipamentos usados pelo armeiro também foram apreendidos no imóvel. Mais detalhes da prisão serão divulgados em breve pela PM na sede da 127ª Companhia, que atende a região da Serra.

Fonte: José Vítor Camilo-O Tempo