Um veículo VW / Gol, emplacado em Formiga, capotou no fim da manhã desse domingo (17), na MG-050.

O automóvel seguia de Córrego Fundo para Pimenta, quando na altura do KM 216, que ainda pertence ao município de Córrego Fundo, o condutor perdeu o controle direcional, o veículo atingiu a contramão, chocou-se contra o barranco e capotou.

Usuários da via visualizaram um jovem sair do interior do carro com o rosto ferido, entrar em um outro automóvel não identificado e tomar rumo ignorado.

O Gol foi apreendido e retirado do local pelo guincho credenciado da cidade de Formiga.

O proprietário do veículo, que já possui passagens por embriaguez ao volante, é habilitado e natural de Formiga terá que dar explicações para o delegado de trânsito da Polícia Civil de Formiga, para poder retirar o veículo do pátio do guincho.