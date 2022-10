Um grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (9) na rodovia MG-444 em Cássia, no Sul/Sudoeste de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, às 7h48h um veículo de passeio capotou e o motorista ficou preso às ferragens.

A vítima é um homem de 25 anos, único ocupante do automóvel, e foi retirada das ferragens pelos militares que atenderam a ocorrência.

Segundo os Bombeiros, o homem apresentava quadro grave de saúde, com trauma na face, nos membros inferiores e no quadril. Ele precisou de ventilação mecânica devido à queda no estado de consciência.