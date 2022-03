Covid: todos os Estados têm UTI fora de zona de alerta pela 1ª vez desde 2020

Todos os Estados brasileiros estão com a ocupação de leitos de UTI fora da “zona de alerta” pela primeira vez desde que o número começou a ser monitorado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em julho de 2020. Como nunca havia acontecido, todo o mapa do Brasil está “verde”, segundo o novo boletim Infogripe da fundação, divulgado nesta sexta-feira (25). Ele mostra que a ocupação de leitos é inferior a 60% nos 26 Estados e no Distrito Federal.

“Os indicadores epidemiológicos e as taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 vão sinalizando esperança sobre a aproximação do fim da pandemia, embora ainda seja necessário o princípio da precaução no sentido da prevenção e detecção rápida de quaisquer reveses ainda possíveis”, escrevem os autores do Infogripe. A ameaça do surgimento de novas variantes, por exemplo, ronda a comunidade científica.

O grupo da Fiocruz defende que a desobrigação do uso de máscara não seja generalizada e que o item de segurança ainda seja utilizado em ambientes fechados com grande concentração de pessoas, como o transporte coletivo, e até em locais abertos com aglomeração. O grupo também destaca que este momento de alívio nos serviços de saúde é uma oportunidade para o poder público investir na compra de medicamentos contra a Covid-19 — a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atestou a eficácia de medicamentos contra o coronavírus, porém nenhum deles foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O grupo de pesquisadores enfatiza que a média diária de óbitos pela doença, de 570 mortes, caiu 35% em relação às duas semanas anteriores. Hoje, a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil — isto é, a proporção de pessoas infectadas que morrem — gira em torno de 1%. Ela havia iniciado 2022 em 0,2%, após alcançar até 3% ao longo de 2021.