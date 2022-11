Para manter sua identidade em segredo, um homem foi receber o prêmio de loteria no valor de R$ 153 milhões fantasiado. Segundo ele, o motivo é esconder de sua esposa e filho para não deixá-los acomodados.

O curioso e cômico caso aconteceu na China e o sortudo estava vestido com a fantasia de um personagem de desenho animado. O episódio, é claro, não tardou a repercutir pelas redes sociais.

De acordo com o jornal “Nanning Evening News”, o vencedor utilizou o pseudônimo de Li e teria comprado 40 bilhetes da loteria, cujo resultado foi divulgado no dia 20 de outubro.

Ao lado de um funcionário da loteria local, Li recebeu o cheque no Centro de Distribuição da Loteria de Bem-Estar de Guangxi quatro dias após o sorteio oficial.

A ideia do vencedor de não contar para família partiu do desejo de manter sua esposa e filho com a mesma rotina e também de manter o mesmo nível de vida que têm hoje.

Fonte: O Tempo