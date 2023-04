As inscrições para as vagas do programa Jovem Aprendiz dos Correios foram prorrogadas até o dia 30 de abril.

Em todo o país, são mais de 4.300 vagas. As oportunidades são para estudantes com idades entre 14 e 21 anos que estejam cursando o 9° ano do ensino fundamental.

Do total das vagas, 10% serão destinadas aos candidatos com deficiência e 20% aos que se declararem pretos e pardos no ato da inscrição.

O processo de seleção avaliará a renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde o candidato estuda e participação de projetos sociais.

A jornada de trabalho será de 20 horas semanais em um período de 4 horas trabalhadas por dia.

Salário e benefícios

Salário mínimo (por pontuação)

Vale-transporte

Vale-refeição ou refeição

Uniforme

Todas as informações podem ser consultadas no edital.

Fonte: G1