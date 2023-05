A partir desta segunda-feira (22), aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem emitir a carteira do beneficiário pelo aplicativo Meu INSS.

A carteira do beneficiário é uma das formas de comprovação que o cidadão recebe um benefício do INSS.

O beneficiário também pode utilizar esse comprovante para ter acesso a um “clube de vantagens”, com desconto em serviços, por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal (veja mais abaixo).

Como emitir a carteira do beneficiário:

Acesse o aplicativo Meu INSS;

Na página inicial do aplicativo, clique no item ‘carteira do beneficiário’;

Selecione uma foto para a carteira do beneficiário;

Clique no quadrado informando que está ‘ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code’; em seguida, clique em ‘continuar’;

Pronto, estará disponível a carteira do beneficiário.

Nas próximas vezes que acessar o aplicativo, o comprovante já estará disponível ao clicar no item ‘carteira do beneficiário’ na página inicial do aplicativo.

Como funcionava até então? O segurado gerava um documento em formato PDF pelo aplicativo ou site do INSS, imprimia e utilizava como comprovante. A ideia da carteira do beneficiário, lançada hoje, é substituir a necessidade de ter esse papel em mãos.

Também é possível ligar no número 135 (central de atendimento do INSS) para solicitar a impressão do documento. Neste caso, cabe ao segurado retirar o comprovante em uma das agências da previdência.

Para ter acesso ao ‘clube de vantagens’ dos benefícios

As vantagens estão relacionadas ao banco no qual o beneficiário receber os pagamentos. Assim, segurados que recebem pela Caixa Econômica terão acesso às vantagens oferecidas pela Caixa e beneficiários que recebem pelo Banco do Brasil terão acesso às vantagens dadas pelo banco.

Segundo o ministro Carlos Lupi, o objetivo é formalizar convênios com outras instituições financeiras que realizam pagamentos de benefícios previdenciários para que elas também participem do programa.

O segurado precisa acessar o site do banco em questão para consultar quais vantagens estão disponíveis, que incluem elementos como descontos em cinemas e farmácias.

Ao verificar que tem desconto em determinada rede de farmácias, por exemplo, a pessoa pode ir até o estabelecimento e mostrar a carteira do beneficiário para ter acesso ao desconto.

Durante a coletiva de lançamento do cartão nesta segunda-feira, as representantes da Caixa e do Banco do Brasil informaram que as instituições vão disponibilizar páginas específicas para aposentados e pensionistas, explicando os benefícios.

Fonte: G1